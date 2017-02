Schramberg Schüler beweisen viel Kreativität

Schramberg. Wie in jedem Jahr wurde für die Unterstufenschüler eine Fasnetsfeier in der Mensa veranstaltet. Nach der dritten Stunde trafen sich die Fünft-, Sechst- und Siebtklässler dort, zu gemeinsamen Spielen und natürlich zum Feiern. Begeisterung rief das Ratespiel "Eins, Zwei oder Drei" hervor, bei dem die Schüler zwischen vier möglichen Antworten auf Fragen des Allgemeinwissens wählten. Wie bei der bekannten gleichnamigen TV-Show waren auf dem Boden vier rechteckige Felder aufgezeichnet, auf die sich die Schüler gemäß ihrer Antwortwahl verteilten. Dies führte zwar zu etwas Chaos und die Fragen der Moderatorin und Mittelstufensprecherin Giulia Laufer gingen unter dem begeisterten Rufen und Raten fast unter. Trotzdem schien den Jugendlichen das Spiel viel Freude zu bereiten, ebenso wie das anschließende Luftballonspiel.

In den Pausen wurde zu Fasnethits wie "Cowboy und Indianer", "Rotes Pferd" und dem "Fliegerlied" getanzt. Mit dem Einzug der "Happy Hiasl Band" gipfelte die Unterstufenfasnet kurz vor dem Ende noch einmal in einen Höhepunkt. Mit dem Schramberger Narrenmarsch und ihren weiteren Fasnethits wie "La Paranda", "Fischerin" und "’S goht da Bach na’" wurden Schüler und Lehrer für die närrichen Tage von ihrer Schulpflicht befreit. Für die Musiker, meist selbst Schüler am Gymnasium oder ehemalige Abiturienten, gehört der Besuch der Unterstufenfasnet traditionell zum Programm am Schmotzigen dazu.