Schramberg Schrill, vorlaut und richtig schräg

Schramberg. Am Samstag feierte die Freie katholische Katzenmusik 06 e.V. mit Mitgliedern, Freunden und Gönnern ihr zehnjähriges Bestehen in der Szene 64. Gekommen waren fast alle Katzenmusikgruppen der Stadt. Von "Brezelbändel" über "Kolpingsfamilie" bis hin zu den "Burgweglern" Auch der Elferrat war samt Elferfrauen vertreten. Nachdem man sich schon mittags zu Kaffee und Jubiläumstorte getroffen hatte, ging die "Feierei" am Abend erst so richtig los. Vereinsmitglieder von Nah und Fern sind extra angereist um gemeinsam das Jubiläum zu feiern.