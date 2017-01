Schramberg Schreinerlehrlinge planen im Freizeitheim

Nach einer Einführung durch Förstner in die grundsätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten waren die Lehrlinge mit großem Eifer dabei einen eigenständigen Entwurf zu erarbeiten.

Als Abschluss des Gestaltungsteils durfte jeder Schüler seinen Entwurf präsentieren und dem kritischen Plenum das geplante Möbel erläutern. Die anschließende Aufgabenstellung war es, die unterschiedlichsten Formen und Materialien fachgerecht in stimmige Konstruktionen umzusetzen.

Emsig wurden von den Schreinerlehrlingen dabei Informationen aus Fachbüchern und Beschlagkatalogen beschafft, Konstruktionszeichnungen erstellt und die gesamte Arbeitsvorbereitung durchgeführt.

Weiterführend werden nun im Theorieunterricht der Berufsschule, unter Anleitung von Klassenlehrer Ulrich Ginter, die noch fehlende Komponenten ergänzt und die Unterlagen vervollständigt.

Fertigungsreife Entwürfe

Im folgenden Technologiepraktikum, sowie im Computerunterricht, sind Teile des Möbelstückes zu programmieren und passende Versuche durchzuführen.

Schließlich gehen die Möbel zur endgültigen Fertigung in die Betriebe. Neben fachlichen Aspekten sind bei Workshops aber auch überfachliche Kompetenzen der Schüler gefordert und erlebbar. So wurde der Aufenthalt in Gänze, von der Buchung des Freizeitheimes, über den Einkauf der Lebensmittel, die Verpflegung und die Arbeitseinsätze in Zimmern und Küche, von den Schülern völlig selbstständig geplant und durchführt. Neben dem fachlichen Zugewinn wurde Sozialkompetenz und das Klassenklima in diesen zwei Tagen deutlich gefördert.

Präsentation beim Infotag

Am Samstag, 11. Februar, ist Infotag an den Beruflichen Schulen Schramberg. Zwischen 10 Uhr und 14 Uhr präsentiert sich die Holzabteilung, insbesondere die einjährige Berufsfachschule Holz.