Schramberg Schrambergs Anschluss an die weite Welt

Der jahrzehntelange Streit um die Anbindung der Stadt an die Eisenbahn schien somit doch noch ein glimpfliches Ende zu nehmen. Zunächst erfolgte die Trassenführung der 1873 eröffneten "Schwarzwaldbahn" aus politischen Gründen nicht über das württembergische Schiltach-, sondern über das badische Gutachtal. Vor 125 Jahren konnte schließlich die Eröffnung der Stichbahn Schiltach- Schramberg mit einem Kopfbahnhof prunkvoll gefeiert werden. Etwa ein Jahrhundert später wurde 1990 der Bahnbetrieb eingestellt. Vor 25 Jahren wurden die Schienen abgebaut und die ehemalige Bahnlinie in einen Radweg umgewandelt.

Zur Erinnerung an den 125. Jahrestag der Eröffnung der Eisenbahnlinie zeigen das Stadtarchiv und das Stadtmuseum in einer Sonderausstellung ein in den 1980er-Jahren von Schülern des Gymnasiums erarbeitetes und seither eingelagertes 5,60 Meter langes Modell des ehemaligen Bahnhofs. Ergänzt wird es von historischen Aufnahmen und wertvollen Dokumenten.

Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, den 6. Oktober, um 18 Uhr im Stadtmuseum im Schloss statt. Zu sehen ist die Ausstellung bis 19. November, dienstags bis samstags von 13 bis 17 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr.