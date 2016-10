Schramberg Schramberger Feuerwehren üben in ungeahnten Höhen

Die Hauptaufgabe der Gerätesätze, die aus speziellen Seilen, verschiedenen Karabinern, Bandschlingen, Auffang- und Sicherungsgurten und weiteren Teilen bestehen, ist natürlich die Eigensicherung. So muss beispielsweise bei Nachlöscharbeiten bei einem Dachstuhlbrand, die nicht von der Drehleiter aus erledigt werden können, der Feuerwehrangehörige aufs Dach gelangen und dort für seine Arbeiten gesichert werden. Das kann von der Drehleiter aus geschehen, aus der Gebäudestruktur heraus oder über einen sonstigen Fixpunkt. Hinzu kommt die "einfache Rettung" aus Höhen und Tiefen, so dass ein Kranarbeiter in einem medizinischen Notfall beispielsweise gesichert und letztendlich von der Feuerwehr gerettet werden kann.

Für Einsätze bis zu welchen Höhen oder Tiefen sind die Abteilungen der Feuerwehr Schramberg jetzt gerüstet?

Die Bezeichnung "einfache Rettung" bedeutet bis zu einer Höhe von 30 Metern. Was darüber hinaus geht, muss eine spezielle Höhenrettungsgruppe, die nächste hat ihren Sitz in Villingen-Schwenningen, übernehmen, oder eben die Bergwacht des DRK.

Wie lief die Ausbildung ab?

Zu dem Einsatz- habe ich ein Ausbildungskonzept entwickelt. Dies wurde in drei Module aufgeteilt, beginnend mit einer Grundausbildung "Absturzsicherung", bei der mit Gurten, Seilen und Karabinern auf einem Kranausleger geübt wurde.

Der zweite Teil ging dann um das Auf- und Abseilgerät, das von der Abteilung Schramberg vorgehalten wird. Dabei geht es beispielsweise auch um die Rettung von bettlägerigen Personen in medizinischen Notfällen, die nicht über ein Treppenhaus oder via Drehleiter in einen Krankenwagen gebracht werden können.

Der dritte Teil beinhaltete dann die Kombination beider Techniken und komplexere Einsatz- und Übungsszenarien mit mehreren Gerätesätzen.

Unterstützt wurde ich bei der Ausbildung von Arno Zehnder, Bernd Schmid und Fabian Kohlmann, auch damit wir in Kleingruppen arbeiten konnten und die Sicherheit gewährleistet war.

Wie viele Feuerwehrangehörige wurden ausgebildet?

Beteiligt waren jeweils mehrere Mitglieder aller Abteilungen, die jetzt als Multiplikatoren in ihren Standorten tätig werden. Ziel ist, dass möglichst alle sich mit der Technik auskennen und diese anwenden können. Die Fragen stellte Stephan Wegner.