Schramberg Schramberg wird Indianerreservat

Zunftmeister Michael Melvin hatte schon vorher die Fasnet als wichtiges gesellschaftliches Miteinander hervorgehoben. Dies werde auch auf der Einladungskarte zum Neujahrsempfang der Stadt gezeigt mit der Ansammlung einer bunten Multikulti-Gesellschaft mit einem Hansel. Das werde auch das Stadtfest beim 150-jährigen Jubiläum zur Verleihung des Stadtrechts im September bestimmen. Als Kultur treibender Verein werde dabei natürlich auch die Narrenzunft mitfeiern.

Von Baustellen geplagt könnten sich die Einwohner freuen, dass die wichtigen Straßen nun schön gerichtet seien und sogar der Umzug durch die neue Oberndorfer Straße ziehen könnte. Da sei Entspannung in Sicht, aber das nächste Projekt schon in der Planung mit der Vergrößerung des Busbahnhofs, damit die Schüler sicher aussteigen könnten, wenn der Campus auf dem Sulgen eröffnet sei.

In der langen Fasnetsaison werde man an zwei Narrentreffen in Markdorf und in Triberg dabei sein, sonst aber in der Stadt und der Umgebung feiern.

Zum Glück gebe es noch die bekannten Fasnet-Hochburgen in den Wirtschaften in Schramberg, wenn auch heute nur noch Spielhallen oder Casinos neu eröffnet würden. Die Narren werden jedenfalls im Indianerreservat das 150-jährige Jubiläum mit Tanz und viel Geheul schon mal kräftig feiern.