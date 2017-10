Schramberg Schramberg übt Kritik am Verkehrsministerium

Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Verwaltung und Finanzen, Uwe Weisser, habe in der Sitzung des Gemeinderats am 28. September beim Tagesordnungspunkt "Talumfahrung Schramberg, B 462 – Sachstandsbericht" neben verschiedenen Aktivitäten der Stadtverwaltung in Sachen Talumfahrung auch eine vom Verkehrsministerium angekündigte Änderung der Vorschriften zur Finanzierungsbeteiligung von Straßenbauprojekten angesprochen.

Nach der geplanten Neuregelung würden Vor- und Mitfinanzierungen von Planungs- beziehungsweise Baukosten bei Straßenbauprojekten des Landes und des Bundes durch die Kommunen erheblich erschwert beziehungsweise nahezu unmöglich gemacht werden. Hierüber wurden die Kommunen vom Städtetag Baden-Württemberg informiert und um Stellungnahme gebeten. Nach Prüfung der vorgesehenen Änderungen ist die Stadtverwaltung zum Ergebnis gelangt, dass sie die geplante Änderung der sogenannten "Verwaltungsvorschrift Finanzierungsbeteiligung Straßen" nicht befürworten kann.

Mit dieser Änderung würden nämlich die bisherigen Möglichkeiten für Kommunen, sich an Planungskosten oder Baukosten von Straßenbauprojekten des Bundes oder des Landes zu beteiligen, deutlich verschlechtert oder gar unmöglich gemacht werden. So könnten sich die Kommunen an den Planungskosten für Bundesstraßenprojekte nur noch im Wege einer Vollfinanzierung beteiligen und eine Rückerstattung der Aufwendungen wäre ausgeschlossen.