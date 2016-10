Schramberg Schramberg in einer Liga mit London und Paris

Jetzt könne man mit "Fair Ladies and Gentlemen" in Schramberg grüßen, meinte Holz. Er ernannte Schramberg zur 437. Stadt des fairen Handels in Deutschland und zur 93. in Baden-Württemberg. Mit dieser Auszeichnung wolle man einen nachhaltigen Beitrag gegen Armut leisten, denn "globale Krisen sind eine Folge von politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen".

Während in der nördlichen Hälfte der Welt eine Milliarde Menschen gegen Übergewicht kämpften, kämpften im Süden eine Milliarde Menschen gegen den Hunger.

Plantagenarbeiter und Erzeuger sollen von ihrer Arbeit leben können