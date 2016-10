Das Lichtspielhaus am Paradiesplatz wurde 1928 so gebaut, wie es auf dem Foto zu sehen ist: gradlinig konsequent wie im Bauhaus-Stil. Die Einweihung des Kinos folgte im nächsten Jahr. Das Kino wurde von der Lichtspielbetriebs GmbH, einer direkten Tochter der Universal Pictures in Hollywood, gebaut. Anfangs wurden hier noch Stummfilme gezeigt, dazu musizierte ein Filmorchester. Später folgten Farbfilme und Kinoklassiker, wie "Vom Winde verweht". Das Bedürfnis nach Unterhaltung war besonders in Schramberg sehr groß. Die starke Arbeiterschaft hatte nach Feierabend oft Lust auf einen Besuch des Kinos. Altershalber musste das große Kino aufgegeben werden, auch in den beiden kleineren, die es in Schramberg gab, wurde der Projektor ausgeschaltet. Adlerlichtspiele und Kino National sind beide ebenfalls längst außer Betrieb. Zum Glück gibt es in der Stadt noch das Subiaco-Kino in der Majolika. jpa/Fotos: Stadtarchiv/Jonas Andreae