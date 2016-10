Schramberg Schramberg als neue Heimat für 397 Flüchtlinge

In der Verteilung im Landkreis Rottweil existiert solch ein Schlüssel nicht. Die Flüchtlinge würden aus den Erstaufnahmestellen, meist aus Karlsruhe, Ellwangen oder Mannheim, je nach Unterbringungsmöglichkeiten auf die Gemeinden verteilt, erklärte das Landratsamt Rottweil auf Nachfrage. Die Unterkünfte befänden sich dabei nicht zwanghaft im Besitz der Gemeinden, sondern würden unter anderem auch privat vermietet. "Bisher hat das ganz gut funktioniert", erklärte ein Vertreter des Landratsamts Rottweil. Zurzeit seien alle Personen untergebracht und in der momentanen Lage gebe es zudem noch einen "gewissen Puffer". Es könne schließlich niemand wissen, was die Zukunft noch so bringe. In Schramberg erfolgt die Unterbringung dezentral, verteilt auf mehrere Unterkünfte, um eine gute Integration zu fördern. Familien wohnen, wenn möglich, in für sich abgeschlossenen Wohneinheiten.

Das Angebot einer integrativen Spielgruppe des Tagesmütter- und Elternvereins wird von den Familien sehr gut angenommen, auch weil die Kindergartenplätze in der Stadt nahezu alle belegt sind. Die Kinder im Grundschulalter haben die Möglichkeit, eine der beiden integrativen Klassen beziehungsweise die Willkommensklasse für Kinder ohne Deutschkenntnisse an der Berneckschule zu besuchen. Für Schüler ab der fünften Klasse wurden zwei Vorbereitungsklassen an der Erhard-Junghans-Schule eingerichtet. Aktuell besuchen zudem 63 Jugendliche und junge Erwachsene die Friedrich-Ebert-Schule. Dort wurden eine Alphabetisierungsklasse sowie zwei VABO-Klassen (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse) mit dem Ziel die deutsche Sprache zu erlernen eingerichtet. Schüler mit ausreichenden Deutschkenntnissen werden in den zwei VABR-Klassen (Vorqualifizierungsjahr Arbeit/ Beruf) auf ihren Hauptschulabschluss vorbereitet.

Für Erwachsene ist es oftmals schwerer Fuß zu fassen, denn erst mit der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis erhalten sie auch ihre Arbeitserlaubnis und damit vollen Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Stadt Schramberg bietet Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen an und schuf eine Fachstelle für Sprachen, die den Flüchtlingen bei Sprachkursen hilft.