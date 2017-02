Schramberg Schräger Witz ist hier garantiert

Schramberg. "spectaculum unt narretey" kündigen die Schnupfelfinger Schnoogadatscher für ihren Hausball am Fasnetsfreitag in der Braustube Schraivogel an. Da die letzten Überreste der einst stolzen Burg nun doch nicht geschleift werden, möchte sich das ganze Burgvolk mit einem rauschenden Fest bei den Schrambergern bedanken.