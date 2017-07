Mehr Polizeibeamte auf die Straßen: Was landauf, landab trotz Evaluation, Reform und Reform von der Reform nur ein Wunschgedanke bleibt, klappt in Schramberg ganz wunderbar. Zumindest für ein paar Stunden. Kurz vor zwölf Uhr Mittag marschieren gestern vier Uniformierte durch die Innenstadt. Gleich zum Wochenstart eine Fußstreife? Potzblitz, so viel montägliches Engagement darf den gemeinen Bürger dann doch verwundern. Ein netter Gruß da, ein kritischer Blick dort, dann biegen die Herren zielsicher mit Dienstwaffe und teils mit Schutzweste beim "Hirsch" ums Eck, um hinterm Uhrenmacher-Männchen in der Gartenwirtschaft Platz zu nehmen. In jeder Uniform steckt eben auch ein Mensch, dem mittags der Magen knurrt. Das Päuschen verläuft übrigens ohne Zwischenfälle, die einzigen schrägen Vögel, die sich zeigen, sind die Tauben.