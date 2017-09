Schramberg Schon wieder sind die Leitungen ab

Leitungen liegen zu dicht unter dem Boden

Bei den Arbeiten sollte eine Stromversorgung für die Medzentrum-Baustelle eingerichtet werden, teilt der Bauherr mit. "Dabei wurden bedauerlicherweise erneut Telefonleitungen der Telekom und von Unitymedia beschädigt. Es handelt sich um jene Leitungen, die vor einigen Wochen geflickt wurden. Die Leitungen wurden nach der Reparatur ganz offensichtlich von den ausführenden Firmen nicht wieder in jene Tiefe gebracht (circa 80 Zentimeter), in die sie gehören. Sie lagen stattdessen nur rund 20 Zentimeter unter der Oberfläche und waren provisorisch mit Erde bedeckt." Dies sei für die Arbeiter am Donnerstag nicht erkennbar gewesen. "Die Schäden wurden sofort an die für die Leitungsreparatur zuständigen Firmen gemeldet", so die Sprecherin Susanne Richter-Polig.