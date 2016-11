Schramberg-Sulgen (mm). In den vergangenen Wochen erwies sich Sulgen bereits mehrmals als schwieriges Pflaster: Nach den wiederholten Farbschmierereien an Gebäuden, kommt jetzt eine neue Version der Böse-Buben-Streiche hinzu: So wurde die Fassade eines zentral gelegenen Restaurants in Sulgen mit rohen Eiern beworfen, und auch ein Blumenkübel wurde entwendet. Einer Reinigungskraft fiel das Malheur am vergangenen Dienstagnachmittag auf. Da war es aber schon zu spät – es konnten lediglich noch die Überreste des dummen Streiches beseitigt werden.