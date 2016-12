Schramberg Schon als Jugendliche mit den "Hurricans" immer dabei

In der Begrüßung ging Vorsitzender Eduard Kopp auf die Aufgaben des Kolpingwerks ein, besonders auf den grenzenlosen Einsatz für Bildung, Ausbildung und Arbeit.

Im Mittelpunkt standen auch dieses Jahr die Ehrungen von langjährigen Mitgliedern, die von Präses Paul-Dieter Auer und dem Vorsitzenden mit großer Freude vorgenommen wurden.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Melanie Günter und Joachim Kaltenbacher geehrt. Als Jugendliche mit den "Hurricans" begeisterten sie an der Fasnet, setzten bei Sport und Spiel in der ganzen Region ihre Talente ein. Bis heute sind sie mit der Kolpingsfamilie vertraut und auch in der Pfarrgemeinde tätig.