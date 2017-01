Schramberg/Schönwald Publikum kürt Kuckucksuhr des Jahres

Aber auch die wegen ihres modernen Designs aus dem Rahmen fallende "Moderne Kuckucksuhr" der Firma Rombach & und Haas aus Schonach fand viele Liebhaber. Mit 382 Stimmen schaffte sie den vierten Platz. Er sei aber durchaus auch von einigen Traditionalisten für das Design kritisiert worden, verriet Mitinhaber Ingolf Haas.

Als Vorsitzender des "Verein die Schwarzwalduhr" nutzte Haas die Gelegenheit, eine Lanze für die Kuckucksuhr und den Schwarzwald als Heimat zu brechen. Vor zehn Jahren sei die Kuckucksuhr überhaupt nicht "in" gewesen, heute werde sie nicht mehr als Kitsch, sondern als Kult angesehen. Sie das weltweit bekannteste Produkt aus Deutschland, das die meisten auch gleich im "Black Forrest" verorten. "Die Kuckucksuhren sind nicht nur ein Geschäft für uns, sondern wir schaffen für unsere Nachkommen in Handarbeit und mit Herzblut Dinge, die die Zeit überdauern", erklärte Haas und deutete auf die vielen Uhrenexponate an den Wänden oder in den Vitrinen.

In dieses inspirierende Umfeld lud Banholzer dann die zahlreichen Gäste ein, darunter nicht nur der amtierende, sondern auch der frühere Oberbürgermeister und viele Gemeinderäte, die das Angebot zum lockeren Gespräch bei einem Glas Sekt, Wasser oder Saft gerne annahmen.

Dem Museumsleiter Harald Burger, der das Geschehen zufrieden verfolgt hatte, dankte Banholzer für die gelungene Aktion. Über die unter den abstimmenden Besuchern verloste Kuckucksuhr kann sich Edeltraud S. aus Bad Dürrheim freuen, ihre Karte wurde aus der Box mit den abgegebenen Karten gezogen.

3500 Stimmen abgegeben

Einmal im Jahr treten die Schwarzwälder Kuckucksuhren-Hersteller im Wettbewerb "Kuckucksuhr des Jahres" mit aktuellen Modellen gegeneinander an. Im Auto- und Uhrenmuseum ErfinderZeiten stimmten diesmal vom 28. Juli 2016 bis zum 8. Januar 2017 3500 Museumsbesucher über die 13 ausgestellten Wettbewerbsuhren ab. Auch Online-Voting war auf der Facebookseite des Museums möglich. Im Bild von links die Preisträger Ingolf Haas, Reinhard Herr, Andreas Winter, Christian Schwarz und Helmut Banholzer, Vorsitzender des Museums-Fördervereins.