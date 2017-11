Schramberg Schöne und schiefe Töne reihen sich hier aneinander

Schramberg. Den Chor Futa-Ensemble aus Villingen und die prämierte französische Film-Tragikomödie: "Madame Marguerite – oder die Kunst der schiefen Töne" gibt es vereint am Samstag, 25.November, um 17.30 Uhr im Subiaco-Kino in Schramberg. Gesang, vorgetragen in einer gefühlten Leichtigkeit und mit Witz und guter Laune – das ist das Futa-Ensemble.