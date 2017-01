Schramberg. Einen neuen Anfang an altem Standort bieten Ulla und Franz Hettich mit ihrem Wurststand am Hirsoner Platz. Schon ab Samstag werden die beiden Schramberger den Grill anwerfen für Grillwurst, Currywurst, Rostbratwurst, dazu Pommes und zum Anheizen auch Glühwein und Punsch. Wenn es um die Wurst geht, dann stehen Metzger Hils aus Lauterbach, ebenso wie Bäcker Mutschler zur Lieferung wieder bereit. Das Hettich-Team ist in Schramberg bekannt, denn an Fasnet isst man schon lange ihre Wurst und das soll auch so bleiben. Sie hatten bisher knapp 30 Jahre lang den Kiosk im Freibad Schiltach betrieben, der künftig von neuen Pächtern weiter geführt wird. Beim Narrentreffen Dunningen, bei der Teufelsnacht Aichhalden, der Hexennacht in Hausach und bei der Fasnet in Schramberg wird man wieder am Grill stehen.