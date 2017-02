Schramberg Schnee schmilzt dahin – die Stimmung steigt

Die Erzknappen vermeldeten bei ihrem Ball am Donnerstag, dass es beim Fassdaubenrennen beim Gästetreff am Remsbachhof eine Überraschung geben werde. Dennoch wusste bis am späten Freitag noch keiner vom Vorstandsteam, was diese sein sollte. Es schneite kräftig, und so bestand immer noch Hoffnung, dass mit den klobigen Fassdauben gestartet werden könnte. Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen schmolz der Schnee dahin und Plan B kam zum Zug – ein alter Eintragkarren. Mit diesem wurde früher das Gras für das Vieh oder Milchkannen transportiert.

Verbundene Augen

Ab 12 Uhr meldeten sich die acht Teams bei Bianka Emmert und Louisa Hug von den Alcaputtis an. Als um 14.15 Uhr die Startnummern ausgelost waren, fieberten alle dem Rennen entgegen. Vor dem Karren waren zwei Personen, die mit verbundenen Augen rennen mussten. Der Fahrer oder besser Lenker hatte die Aufgabe, die Ziehenden zunächst den steilen Berg hinunter laufen zu lassen. So manches Gefährt wollte beinahe rechts den Berg hoch oder links zum Remsbachhof abdriften. Danach ging es mit Muskelkraft den Anstieg hoch.