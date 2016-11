Schramberg Schlammspringer an der Burgruine im Einsatz

Die Schramberger Schlammspringer, wie sich die Gruppe in der Talstadt nennt, hat dabei die Burgruine Hohenschramberg als ihr persönliches Einsatzgebiet lieben gelernt und so waren auch dieses Mal wieder acht Pfadfinder und ihre Leiter in den Mauern der Ruine unterwegs. Im Rahmen einer solchen Umweltaktion gibt es immer ganz verschiedene Aufgaben.

Müll eingesammelt

Dazu gehört natürlich auch das Beseitigen von diversem Müll, vor allem Trinkflaschen und Verpackungsmaterial, welcher achtlos über die Burgmauern geworfen wurde.