Schramberg Schlagzeuger hält alle unter Dampf

Schramberg. Da wurde nicht lange gefackelt, gleich bei den ersten Songs des Trios kam rhythmische Bewegung in die Rock ’n’ Roller an der Bühne. Sänger und Gitarrist Metze hatte mit "Slow Down" sicher auch nicht die Bewegung abbremsen wollen und mit dem eigenen "Hip, Hip Hurray" wurde richtig Party gefeiert.

Unter Dampf hielt Schlagzeuger Jörg nicht nur seine beiden Kumpels auf der Bühne, sondern auch alle bis kurz vor den Tresen und das eine ganze Sommernacht lang – nur von einer kurzen Pause unterbrochen. Der Titel "Tornado" war Programm für die "Buffalos" und so ein drehender Sturm wirbelt ja auch alles durcheinander.

Pommerlunder und fruchtiger Williams