Schramberg. Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten kam es laut Augenzeugenberichten am Mittwoch gegen 20.30 Uhr an der Ecke Mühlegraben/ Berneckstraße vor dem City-Center in Schramberg. Dabei waren auf jeden Fall Fäuste im Spiel. Die "nicht als harmlose Rangelei" gesehene Auseinandersetzung hatte einen Zeugen veranlasst die Polizei zu rufen, die schnell vor Ort war und dort auch mutmaßliche Täter und Opfer antraf. Zumindest einer der insgesamt vier Kontrahenten wurde so verletzt, dass die Polizei Notarzt und Rettungsdienst zum Revier anforderte, um die betroffene Person zu behandeln. Die Blessuren der anderen Beteiligten, so sagte die Polizei gestern, seien nicht schwerwiegend gewesen.