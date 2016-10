Schramberg (hg). Es gibt mal wieder Theater bei der Spielvereinigung 08 Schramberg. Allerdings nicht im Verein, sondern in der Aula des Gymnasiums. Derzeit befindet sich die vereinseigene Theatergruppe in den Proben zum dem Stück "Wir sind alle kleine Sünderlein" von Beate Irmisch, einem Schmankerl für die Lachmuskeln. Aufführungen sind am Freitag, 28. Oktober, und Samstag, 29. Oktober, ab 20 Uhr statt. Nähere Informationen zu den Vorverkaufsstellen werden folgen. Seit gestern und bis Sonntag, 16. Oktober, bietet die Spielvereinigung 08 im Georg-Knöpfle-Sportheim ihre Schlachtplatte an. Vorbestellungen nimmt wie gewohnt Christel Fieberg entgegen und zwar unter Telefon 07422/ 49 71 oder 0173/7 46 42 33.