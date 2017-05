Schramberg Schlachthaus

Schramberg-Waldmössingen. Erneut hohe Wellen schlug das Thema in der Ortschaftsratssitzung, in die wiederum zahlreiche Bürger gekommen waren. Sie machten in der Bürgerfragestunde ihrem Ärger Luft, weil der Verwaltungsausschuss den in der vergangenen Sitzung gefassten Empfehlungsbeschluss des Ortschaftsrats, die Gebühren für die Nutzung des Schlachthauses nicht zu erhöhen, nicht akzeptierte und wieder an das Ratsgremium in Waldmössingen zurückverwies.

Werner Eble unterstellte der Verwaltung übrige Zeit, weshalb das Thema wieder auf der Tagesordnung auftauche. Bei der von der Verwaltung vorgeschlagenen Gebührenerhöhung sei argumentiert worden, dass das Schlachthaus Waldmössingen mit anderen Schlachthäusern im Kreis vergleichbar sei. Dies stimme so nicht. Denn, in anderen Einrichtungen sei die Ausstattung wesentlich besser.

Michael Roth erinnerte an den Leserbrief von Hape Marte, in dem die Kosten für einen neuen Busbahnhof in Schramberg angeprangert wurden. "Da wird unnötig Geld ausgegeben und beim Schlachthaus macht man wegen 8000 Euro Abmangel ein Fass auf. So geht das wirklich nicht", kritisierte Roth.