Schramberg/Schiltach Joggerin attackiert: Hintergründe völlig unklar

Schramberg/Schiltach - Auch am Tag nach der Festnahme eines 23-Jährigen, der beschuldigt wird, am Sonntag gegen 11 Uhr eine Joggerin im Bereich "Sommerwies" in Schiltach schwer verletzt zu haben, gab es offenbar keine neuen Erkenntnisse über die Hintergründe der Tat.