Schramberg/Schiltach Felgendiebe gehen Polizei ins Netz

Bei einer Kontrolle auf der Bundesstraße 462, an der auch Beamte des Reviers Freudenstadt beteiligt waren, bemerkten die Polizeibeamten, dass die Kennzeichenschilder am Fahrzeug der Beschuldigten zur Fahndung ausgeschrieben waren. Sie waren vor einigen Wochen an einem Mercedes entwendet worden.

Bei der weiteren Überprüfung stellten die Ermittler außerdem zahlreiche Werkzeugutensilien wie Wagenheber, Rätschen und Granitsteine fest.

Aufgrund der eindeutigen Verdachtslage nahmen die Beamten die Männer im Alter von 20 und 21 Jahren vorläufig fest. Ihr Fahrzeug wurde sichergestellt.