Schramberg Schiff ahoi auf dem Dorfweiher

Die echten Enten fürchteten sich weder vor diesem Modell noch vor den anderen und zogen weiterhin ihre Bahnen. Bei einer Schau hat es sich sogar einmal ein Frosch auf einem Modellboot gemütlich gemacht.

Orkney-Express

Lutz Morgenstern vom SMC besitzt den sechs Kilogramm schweren Orkney-Express. Das Original ist ein Versorgungsschiff, das zu Bohrinseln fährt. Mitglied Markus Geßner aus Schonach ist durch seinen zehnjährigen Sohn Joshua durch ein ferngesteuertes Auto zum Modellbau gekommen. Viel Arbeit steckt in den Modellen, bevor sie zu Wasser gelassen werden können. Da wird die Elektrik für den Antrieb eingebaut. Damit das Schiff nicht seitenlastig auf dem Wasser liegt, wird es ausbalanciert. Das geschieht durch Gewichte aus Blei. Voit schmunzelte und bemerkte: "Oft helfen uns die Wuchtgewichte aus Autoreifen dabei". Ein vorgeführtes Schiff verfügt über ein Modul mit 40 Schlagermelodien. Diese unterhalten staunend die am Ufer Stehenden. Mit einer Einsatzhilfe wird das 30 Kilogramm schwere Polizeischiff eingesetzt. Dessen Signalton entspricht der original Rhein-Ruf-Melodie und aus mehreren Öffnungen spritzen Wasserfontänen. Ein gezeigtes gelbes U-Boot-Modell mit Namen "Neptun" kann bis zu drei Meter tief tauchen. Während ein Teil der Mitglieder am Weiher steht, grillt der andere nebenan und sorgt für das Essen. Gemütlich geht es zu und jeder hat seine Freude am Treffen. Deshalb kommen die Mitglieder jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr am Weiher beim "Landhaus Lauble" auf dem Fohrenbühl zusammen. Gäste sind stets willkommen.