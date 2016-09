Schramberg Schenkelklopfer, Klassiker und mehr

Das schwäbische Highlight im Jubiläumsjahr ist der "Schwobakomede-Abend". Gleich drei angesagte Kabarett-Duos werden den Bärensaal zwei Stunden lang mit unverfälschtem Dialekt und Wortwitz zum Beben bringen.

Mit "Hillus Herzdropfa" wird "Von dr Alb ra" gestiegen, die "Kehrwoch Mafia" verwandelt den Bärensaal mit Besen und Gitarren in ein Waffenarsenal, und das schwäbische Ehepaar "Alois und Elsbeth Gscheidle" will mit Situationskomik für beste Unterhaltung sorgen.

Doch das Jubiläumsjahr ist nicht nur schlagfertig, auch musikalisch hat es einiges zu bieten. Weltstars wie David Knopfler, Gründer der "Dire Straits", und Harry Bogdanovs (John Farnham, Elton John und Westernhagen) beehren das Besen-Publikum. Leo Lyons und Joe Gooch von "Ten Years After" werden gemeinsam mit Damon Sawyer als Trio "Hundred Seventy Split" den Flair von Woodstock in die Geißhalde bringen.

Der Schramberger Saxophonist Arno Haas und seine Band haben einige musikalischen Größen in den Besen eingeladen. Mit Lead-Gitarrist und Mit-Sänger von Xavier Naidoo Alex Auer werden sie das Gebäude rocken und mit "Gene Simmons" kommt "The Voice of Germany" in die Talstadt.

"50 Jahre Tina Turner" feiern Arno Haas & Friends gemeinsam mit der Sängerin "Tess D. Smith". Natürlich dürfen auch musikalische Besen-Dauerbrenner wie die "Pilsen Queen Band" (Queen), "She’s got Balls" (AC/DC), die "ABBA Stars" (ABBA) und "Shine on" (Pink Floyd) im Jubiläumsjahr nicht fehlen. Unterstützung erfahren sie von einer der besten europäischen Beatles-Bands "Help!" sowie "The Best Rammstein Cover Band Ever": "Weißglut". Mit neu interpretierten Schlagern warten die "Schlagerschlampen" auf, und mit "Slipknot by Slipchaos" kommt zudem ein wahrer Metal-Hammer in die Talstadt.

Zudem rocken auch wieder einige regional sehr erfolgreiche Bands den Besen. Schramberger Musikfans dürfen sich auf Konzerte mit "Figa & Schuss", "Old News", "Gams’n’ Rossler", "Acoustic Breeze" und "The Soulmachine" freuen.

Karten für die Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.schramberg-kulturbesen.de sowie bei Brillen Lehmann, Sport Walter, Optik Fischer, dem Bürgerbüro der Stadt Schramberg, den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten und unter Telefon 07423/­ 7 87 90.