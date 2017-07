Schramberg Scharfe Sache

Schramberg-Waldmössingen. Am Sonntag spielte der örtliche Musikverein zum Frühschoppen und Mittagstisch. Nachmittags unterhielt das Jugendblasorchester der Vereine Hardt, Rötenberg und Waldmössingen die Festgäste mit Musik.

Am Montag, der am Nachmittag mit dem Handwerkervesper begann, ließ der Verein mit dem Rettichschneide-Wettbewerb eine alte Tradition wieder aufleben. Zuletzt maßen sich vor rund 15 Jahren Duos bei diesem Fest-Gag, wie sich Vorsitzender Hermann Erath erinnerte. Als gegen 17 Uhr der Festplatz mit Besuchern gut gefüllt war, warb er in eigener Sache für den Wettbewerb, und das mit Erfolg. Neun Personen, darunter auch mehrere Kinder, brachten den Mut auf und stellten sich der Herausforderung.

Ziel des Wettkampfes war es, mit dem Küchenmesser den Rettich im Abstand von etwa drei Millimetern bis zu zwei Drittel Tiefe einzuschneiden, damit eine Ziehharmonika entsteht. Und das möglichst noch in kurzer Zeit. Für die Jury um Hermann Erath und Angelika Moosmann flossen Schnelligkeit und Schnittform in die Wertung ein. Wer den Rettich an einer oder mehrerer Stellen ganz durchgeschnitten hatte, bekam Punktabzug. Die besten Kunstwerke wurden prämiert.