Schramberg "Sag niemals nie" zum Start beim Team-Run

Schramberg. Mit einer Zeit von 3:15 Minuten erreichte Nico Eberle als erster die Ziellinie, dicht gefolgt von Simon Eberle, der mit einer Zeit von 3:24 in seiner Altersklasse M08 Erster wurde. Mit einer Zeit von 3:32 Minuten erreichte Katharina Fischer den ersten Platz bei den Mädchen, in der Gesamtwertung wurde sie dritte. Jenna King wurde mit einer Zeit von 3:59 in ihrer Altersklasse W06 zweite und in der Gesamtwertung fünfte. Den vierten Platz in der Gesamtwertung belegte Janne King mit einer Zeit von 3:44, in seiner Altersklasse M08 wurde er zweiter. Fabienne Krause konnte sich in der Altersklasse W14 mit einer Zeit von 10:54 Minuten kurz vor Lisa Müller mit einer Zeit von 11:11 Minuten behaupten.

Bei den Herren schaffte es das Team "SG Schramberg 2", bestehend aus Peter Kapitza, Philipp Kapitza und Patrick Maier mit einer Gesamtzeit 59:28 Minuten auf den ersten Platz, gefolgt von Andreas Müller, Ralf Bernhard und Frank Dresel aus dem Team "Simon bewegt… Team 1" mit einer Gesamtzeit von 1:05:57 Stunde. Roland Soltesz, Thorsten Gerberich und Thomas Zwick aus dem Team "Carl-Haas 1/ Firma Hugo Kern wurden mit einer Gesamtzeit von 1:07:38 Stunde Dritter. Bei den Damen erklommen die "SBK Runners" mit Natascha Auber, Yvonne Jauch und Sabine Schumpp mit einer Gesamtzeit von 1:21:08 Stunde die oberste Podest-Stufe, den zweiten Platz konnten Andrea Rückert, Bianca Edler und Rebecca Gaus als Team der "Stadt Schramberg" mit einer Gesamtzeit von 1:25:33 Stunde für sich verbuchen und Serafina Iantorno, Christina Killian und Nadine Doser vom Team "KEXPower" erreichten mit einer Laufzeit von 1:27:42 Stunde den dritten Platz. Nico Lehr, Kai Stangl und Katharina Gross von der "SG Schramberg" erreichten in der Mixed-Wertung mit einer Gesamtzeit von 1:02:57 Stunde den ersten Platz, das Team von "KingKong-Tools", bestehend aus Hardy King, Mariana Corral und Jeaninne King mit einer Gesamtzeit von 1:17:17 Stunde den zweiten Platz und das Team "Run Faster" mit Adrian Seid, Marina Walter und Frank Buske mit einer Zeit von 1:22:09 Stunde den dritten Platz.

Erstmals gab es in diesem Jahr auch beim Team-Walk eine Sieger-Wertung. Mit einer Gesamtzeit von 2:28:58 Stunden erreichte das einzige Männer-Team "Carl-Haas 5/ Firma Hugo Kern", bestehend aus Boris Kaiser, Norbert Krause und Stefan Müller die Ziellinie. Unter den Frauen konnten sich Doris Manz, Gertrud Nöhre und Susanne Gorgs-Mager von der "Stadt Schramberg" mit einer Gesamtzeit von 2:30:13 Stunden behaupten, gefolgt von den "SBK Walkers" Sara King, Yvonne Österle und Iris Matt-Blandin mit einer Zeit von 2:31:13 Stunden sowie vom "Schneider Walking-Team 1", bestehend aus Anette Faller, Karin Obergfell und Conny Rapp, mit einer Gesamtzeit von 2:40:51 Stunden.