Schramberg (sw). Entgegen anderslautender Meldungen ist das letzte Wort bei der Burgruine Berneck jetzt doch noch nicht gesprochen. Nach Angaben des Regierungspräsidiums hat jetzt die Stadt Schramberg "beteiligte Behörden, insbesondere auch das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, zu einem Gespräch eingeladen" hat. Insofern wird noch "an der angesprochenen Problematik gearbeitet", wie es in einem Schreiben des Referatsleiters Raumordnung, Baurecht Denkmalschutz, Johannes Dreier, an Stadtrat Jürgen Reuter heißt, der in der Sache Burgruine Berneck der südbadischen Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer geschrieben hatte.