Schramberg Rücksicht auf die Feldlerche

Der immer wieder verschobene Ausbau des Römerwegs stoße inzwischen auch bei den Anwohnern auf eine positive Resonanz.

Mit früher Information und einem Planungsbeirat der Anwohner habe man für die meisten Vorbehalte tragfähige Lösungen gefunden. Bestehende Baulücken in Bereichen an der Straße habe man in den Bebauungsplan einbezogen, sodass auch diese wenigen Flächen bebaut werden können. Auch diese Flächen mussten mit hohem Aufwand in den Flächennutzungsplan eingearbeitet werden. Momentan wolle man am Birkenweg noch ein paar Bauplätze anbieten.