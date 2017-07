Schramberg Rücksicht auf die Feldlerche

Auf der Nasswiese neben dem Baugebiet konnte man vier Tümpel anlegen, die aus einem umgeleiteten Graben mit Oberflächenwasser aus dem oberhalb gelegenen Baugebiet Moos III gespeist werden. Die Tümpel verlaufen sehr flach bis zu einer Höchsttiefe von 70 Zentimetern und sollten durch Versickerung nicht vollständig austrocknen. Um die Tümpel wurden Sträucher und einige Bäume gepflanzt. Die Wiese darf höchstens zwei Mal im Jahr gemäht werden.

Außerdem musste südlich des Römerwegs auf einer Wiese ein Retentionsbecken angelegt werden, in das Oberflächenwasser aus dem Römerweg zur Versickerung eingeleitet wird. Zwei weitere Wiesenstücke müssen extensiv gepflegt werden als Brutflächen für die Feldlerche. Diese Wiesen dürfen zum Schutz der Brut erst spät gemäht werden. Der immer wieder verschobene Ausbau des Römerwegs stoße inzwischen auch bei den Anwohnern auf eine positive Resonanz. Mit früher Information und einem Planungsbeirat der Anwohner habe man für die meisten Vorbehalte tragfähige Lösungen gefunden. Bestehende Baulücken in Bereichen an der Straße habe man in den Bebauungsplan einbezogen, sodass auch diese wenigen Flächen bebaut werden können. Momentan wolle man am Birkenweg noch ein paar Bauplätze anbieten.