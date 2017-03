Schramberg Rote Rosen für die Mitarbeiterinnen

Schramberg-Sulgen. Die IG Metall setzt sich für Gleichstellung ein: 365 Tage im Jahr, wie sie betont. Anlässlich des Internationalen Frauentags 2017 hat die Gewerkschaft nun ihre zugehörigen Mitarbeiter der Schweizer Electronic AG in der Kantine zu einem Frauenfrühstück eingeladen.

Mit Rosen und einer Umfrage ausgerüstet, begrüßten die Vertrauensleute ihre Kolleginnen am Eingang zur Kantine. Im Rahmen des Frauenfrühstücks wurde unter anderem über das Recht auf befristete Teilzeit und ein Rückkehrrecht in Vollzeit diskutiert. Die Ergebnisse der aktuellen Betriebsrätebefragung machen den Bedarf offenbar deutlich: Beschäftigte in rund 70 Betrieben des Freudenstädter Organisationsbereichs reduzieren ihre Arbeitszeit wegen Kinderbetreuung.

Die Möglichkeit auf Teilzeit- und Teilzeitarbeitsplätze sollte es auch bei Schweizer geben, dies wurde in den Gesprächen deutlich zu Sprache gebracht. Hier seien flexible Regelungen notwendig, damit die Beschäftigten ihre Arbeitszeiten nach Phasen der Arbeitszeitreduzierung wieder problemlos bis zur Vollzeit aufstocken können, fordert der IG Metall-Gewerkschaftssekretär Stefan Kirschbaum. Mit Sorge nehmen die IG Metall-Vertrauensleute Sara Müller, Jürgen Hössler und Bernhard Weinmann zunehmende Äußerungen rechtspopulistischer Politiker unter anderem in Deutschland, Europa und den USA wahr, die die Gleichstellung von Frauen und Männern angreife.