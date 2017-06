Schramberg "RosenFlair" auf dem Gelände der Villa Moser

Schramberg. Dort gibt es von 10 bis 18 Uhr wieder viel Schönes zu entdecken, verschenken und verwöhnen. Auf dem idyllischen Gelände der Villa Moser finden die Gäste das kleine nicht alltägliche Geschäft "eigenART" im ehemaligen "Kutscherhäusle". Augenmerk legt die Veranstalterin Barbara Neujahr-Fischer auf jahreszeitlich stattfindende Events. "Und somit wollen wir die Gäste mit einer bunten Vielfalt an Kreativität in ein Rosenparadies entführen", heißt es in einer Mitteilung. Kleine Kunstwerke und Rosenartiges, geschaffen in Handarbeit, werden von den Ausstellern präsentiert. Blumig, luftig und romantisch unterstreicht das "Rosen-Café" das nostalgische Ambiente. Zu den Gaumenfreuden gehören auch Kaffee und Kuchen. Parkmöglichkeiten stellt die Firma Thomas Phillips zur Verfügung.