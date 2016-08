Schramberg. Zum Ferienfinale steht die nächste musikalische Großveranstaltung in den Startlöchern. Der Förderverein der Spielvereinigung 08, die Liegenschaftsverwaltung des Junghans-Gewerbeparks und das Szene-64-Teams laden zum zweiten Schramberger Rockgipfel an der Geißhalde ein. Wie bei der gelungene Premiere vor zwei Jahren im Bau 68 (alte Mechanik, Werkzeugbau), steht am Freitag, 9. September, erneut ein historisches Gebäude im Mittelpunkt, das diesmal tatsächlich zu einer dauerhaften Veranstaltungs-Location aufgebaut wird: die vereinsmäßig geführte Szene 64. Dort laufen jetzt die technischen Vorbereitungen zum Bühnenaufbau für drei renommierte Bands an: ab 20 Uhr treten Wispy Plant, Old News und Gams ’n’ Rosslers in Aktion. Bewirtet wird die Szene 64 vom bewährten Team der Spielvereinigung 08. Der Erlös kommt der Jugendarbeit des Vereins zugute. Karten im Vorverkauf (zehn Euro, Abendkasse zwölf) gibt es bereits bei Optik-Fischer, "Bruckbeck" und Sport-Walter in Schramberg sowie bei Getränke-Maser in Sulgen.