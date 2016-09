Schramberg Ritt auf dem Kamel

In Rheinmünster brachte eine sachkundige Führung anschließend den Alltag auf einer Kamel- und Straußenfarm näher. Ein paar der Kinder durften sogar auf einem Kamel reiten. Zum Abschluss des Ausfluges ging es auf zur Einkehr in den Gasthof Pflug in Vorderlehengericht. Gegen 20 Uhr waren die Ausflügler wieder mit neuen Eindrücken in Schramberg zurück.