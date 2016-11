Schramberg (sw). Renaturiert werden soll der Lauterbach im Bereich der Geißhalde. Was dort angedacht sei, wollte Clemens Maurer (CDU) in der Haushaltsplanberatung wissen. Der Bereich unweit der Szene 64 befinde sich "in katastrophalem Zustand", sagte Planungsamtsleiter Michael Kammergruber. Dort sei eine Wasserrückhaltung erforderlich, um eine Überschwemmung beim Medzentrum zu verhindern. Allerdings könne nicht der ganze Bereich geöffnet werden, weil der Investor nicht zustimme.