Schramberg/Aichhalden (jpa). Lust auf Urlaubsfeeling? Der Abi-Jahrgang 2017 entführt seine Gäste auf die Insel. Das traditionelle Oberstufenfest des Gymnasiums Schramberg ist wieder da – dieses Jahr unter dem Motto "Mallorca-Party". Los geht’s am Samstag, 5. November, in der Festplatzanlage in Aichhalden. Das DJ-Team "Palmenknaller" spielt die besten Hits, natürlich mit Unterstützung der Abi-Band. Wer Lust hat sich wie am weißen Strand der deutschen Lieblingsinsel zu fühlen, darf sich nach Ansicht der Veranstalter die Party nicht entgehen lassen. Sangria schlürfen wie auf Mallorca oder einfach ein schönes Hefe-Weizen genießen, es ist alles geboten, was das Herz begehrt. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Einlass ist ab 20 Uhr. Wie jeder weiß – "Der frühe Vogel fängt den Wurm", deshalb gibt’s bis 21 Uhr den Sondereintrittspreis von Euro, danach kostet’s sechs Euro. Bitte die Ausweise nicht vergessen, denn der Party-Spaß beginnt erst mit 16 Jahren.