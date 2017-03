Schramberg "Reiche Ernte eingefahren"

Schramberg-Tennenbronn. Auch im Jahr 2016 habe man eine "reiche Ernte einfahren können" mit dem vorbildlichen Einsatz vieler Mitglieder und einem funktionierenden Miteinander.

Für diese Erfolge "hat der KSV selbst gesät" und könne das einmütige Lob für "die mustergültige Durchführung" der deutschen Schülermeisterschaften in Sulgen für sich verbuchen, wie auch den dritten Gewinn der deutschen Meisterschaft der B-Schüler dank "einer grandiosen Mannschaftsleistung".

Jugendleiter Joachim Moosmann hatte schon 2014 "die beste Mannschaft aller Zeiten" erwartet und sie mit seinem Team perfekt vorbereitet. Die Ausrichtung war in der 91-jährigen Geschichte des KSV einmalig und sie gelang trotz einer Absage fünf Monate vor dem Termin aus St. Georgen; dafür ermöglichte der Fachbereich Kultur und Sport in Schramberg kurzfristig die Austragung in der Festhalle Sulgen.