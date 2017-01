Schramberg Reformationsjubiläum steht im Mittelpunkt

Die Geschichte Tennenbronns wurde gravierend durch die Reformation geprägt und beeinflusst. Das Gedenkjahr 2017, in dem überall in Deutschland des Beginns der Reformation vor 500 Jahren gedacht wird, ist für die Heimathausgruppe Anlass, diesen wichtigen Abschnitt der Tennenbronner Geschichte in den Mittelpunkt ihrer Veranstaltungen in diesem Jahr zu rücken.

Im März wird Alfred Kunz in einem Vortrag versuchen, den Verlauf der Reformation im Ort nachzuzeichnen. Tennenbronns Reformationsgeschichte ist komplizierter als in vielen anderen Orten, heißt es in der Mitteilung. Einerseits ist das Dorf schon sehr früh mit der Reformation in Berührung gekommen, andererseits hat der evangelische Glaube auf Tennenbronner Boden nur schwer Eingang gefunden. So hat es mehr als 150 Jahre gedauert, bis im Streit der Konfessionen die Besitzverhältnisse der Pfarrkirche geklärt waren. Die konfessionelle Verschiedenheit hat bis in die jüngere Gegenwart hinein das Selbstverständnis der Menschen in Tennenbronn deutlich beeinflusst.

Bei einem Vortragsabend im Mai, gemeinsam mit dem Ökumenischen Altenwerk, steht das Thema "Konfessionsverschiedene Ehen früher und heute" im Mittelpunkt des Vortrags von Pfarrer Paul-Dieter Auer. Es wäre schön, wenn aus den Reihen der Besucher persönliche Erfahrungen mit den Alltagsproblem von Mischehen in früheren Zeiten lebendig werden würden, um so ganz bewusst den Fortschritt der Ökumene positiv aufzeigen zu können.