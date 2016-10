Schramberg. In der evangelischen Stadtkirche wird am Sonntag, 6. November, das Reformationsfest begangen. Mit diesem Fest erinnert sich die evangelische Kirche an den Thesenanschlag Martin Luthers in Wittenberg vor genau 499 Jahren, der die Reformation in Gang gesetzt hat. Der Festgottesdienst in der Stadtkirche beginnt um 10 Uhr. Die Predigt von Stadtpfarrer Michael Jonas wird sich auf einen für Luther wichtigen Abschnitt im Römerbrief stützen. Passend zum Anlass wird von Judith Kilsbach festliche Orgelmusik gespielt. Es werden verschiede große Choralbearbeitungen zu Luthers Lied "Ein feste Burg ist unser Gott" erklingen. Ein barocker Orgelchoral von Johann Pachelbel, sowie die romantische Choralfantasie vom niederländischen Komponisten Jan Zwart (1877 bis 1937) und das große Choralvorspiel von Max Reger (1873 bis 1916) aus opus 67, in dessen 100. Todesjahr man sich gerade befindet.