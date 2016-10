Schramberg (zeg). Der Gemeinderat stimmte mit der Enthaltung von Stadtrat Jürgen Reuter für die Einrichtung der Tempo-30-Zone im Bereich An der Steige (wir berichteten). Generell gilt in diesen Bereichen "rechts vor links", aufgrund der Risiken bei Schnee- oder Eisglätte wird an den Einmündungen darauf allerdings verzichtet. Der Bereich gilt von der Einmündung Oberndorfer Straße bis zum Haus An der Steige 148 sowie in der Küfergasse.