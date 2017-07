Schramberg Raumprogramm für neue Hallejetzt verbindlich

Schramberg-Tennenbronn (czh). Nach einer Besichtigungsfahrt haben die Mitglieder der Projektgruppe mit Vertretern der Vereine Vorschläge für die Raumaufteilung ausgearbeitet, erklärte Andreas Krause im Ortschaftsrat. Daraus habe die Verwaltung Raumgrößen und -aufteilung in einer Tabelle zusammengefasst. Zur besseren Beurteilung wurden die Raumgrößen der besichtigten drei Hallen und die Wünsche der Vereine in der Tabelle aufgelistet. u Gegenüber der Grobplanung habe sich die Fläche um 34 Quadratmeter reduziert, so dass man jetzt auf eine Nettofläche der Halle von 1232 Quadratmeter komme. u Die Größe der Einfeldhalle liege mit 18 auf 27 Meter über dem Normmaß von 15 auf 27 Meter. Für das Foyer sind 90 Quadratmeter geplant und für die Bühne 99 Quadratmeter; damit bleibe man knapp unter der Größe für einen Bühnenwart, erklärte Krause. u Die Küche mit Lager wird 75 Quadratmeter groß und eine Stellfläche für einen Kühlwagen außen vor der Küche wird eingeplant. u Für vier Umkleiden sind 94 Quadratmeter vorgesehen und für einen Regieraum zwölf. u Auf Geräteräume mit 48 Quadratmeter, sowie ein Proberaum mit 100 Quadratmeter und mit 50 Quadratmeter habe man sich geeinigt. Dazu kommen Restflächen von etwa 40 Quadratmeter und eine Galerie von bis zu 120 Quadratmeter, abhängig vom Entwurf. u Zu dieser Nettofläche von 1232 Quadratmeter kommen noch Stuhl- und Tischlager (50 Quadratmeter), Technik (45) und Toiletten (66).

Die Sprecher der Fraktionen äußerten sich zufrieden mit der vorgestellten Raumaufteilung, in die auch die Erfahrungen aus den Besichtigungen eingeflossen seien. Man werde die Kostenschätzung auf dieser Grundlage aktualisieren und Hinweise zur 9. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans einarbeiten. Ein Projektsteuerer wird den Wettbewerb organisieren und begleiten.