Schramberg Raumfrage bislang ungelöst

Noch vollständig offen ist, so Krawczyk, die Raumfrage, wie es insgesamt mit der Berneckschule weitergehen soll. Geld für einen Anbau, der beim Campus-Konzept im nördlichen Bereich der Schule angedacht ist, ist im Haushaltsplan der Stadt nicht eingestellt, wie OB Thomas Herzog erst jüngst auf Anfrage im Gemeinderat deutlich machte. Schon jetzt ist die Schule mit einer Klasse mehr belegt, als gedacht: Deshalb ist die "Willkommensklasse" im Gruppenraum untergebracht.

Während die Planungen bisher von einer Zwei- bis Dreizügigkeit der Berneckschule ausgegangen seien, so der Rektor, sehe es derzeit eher nach Vierzügigkeit aus. Dies bedeute, dass im kommenden Jahr für 13 Klassen Platz gefunden werden müsse – bisher seien es sieben gewesen. Da dafür die Räume in der Berneckschule nicht ausreichten, sei die Schule in Gesprächen mit der Stadt. Wie eine Lösung aussehen könnte, das sei derzeit noch offen.

Die in dem Schreiben an die Verwaltung angedachte Lösung, die benachbarten Notariate zu nutzen, sei für dieses Jahr noch gar nicht machbar, weil diese noch nicht frei seien. Eine Auslagerung der Erstklässler in die Bissingen-Schule sei nicht nur wegen des Eigenbedarfs der Erhard-Junghans-Schule keine Lösung, und bei älteren Schülern komme noch der Widerstand der Eltern gegen einen Gebäudewechsel hinzu, ist sich Krawczyk sicher.

Und die Schüler der Berneckschule auf drei Standorte zu verteilen, sei noch schlechter, meint der Rektor zum auch schon einmal angesprochenen Gebäude des Seilerwegle-Kindergartens, das nach einer Gesamtlösung mit Don Bosco eventuell frei werden könnte.

Sollte es keine andere Möglichkeit geben, setzt Krawczyk, wie beispielsweise Dunningen, auf Schulcontainer, in denen die Zusatzklassen untergebracht werden könnten. Die Container können "gemietet, geleast oder gekauft" werden, so dass je nach Planung alle Möglichkeiten offen stehen, weiß Krause über diese schnell realisierbare Lösung.

In der Mensa wird es eng

Dass es bis zum neuen Schuljahr die erforderlichen Räume zur Verfügung stehen, davon ist Krawczyk überzeugt, mehr Sorge bereitet ihm aber noch die Frage nach Plätzen in der Mensa. Denn schon jetzt sei man sowohl am Gymnasium wie auch in der Bissingen-Straße an der Grenze angelangt. Und das vor allem montags: 120 Schüler gehen da zum Essen in die Gymnasiums-Mensa, weitere 60 in die Mensa der Erhard-Junghans-Schule.

Da Krawczyk mit weiter steigenden Schülerzahlen rechnet, geht er davon aus, dass neben einer Erweiterung um Klassenräume auch eine eigene Mensa erforderlich wird. Derzeit nämlich steigen die Schülerzahlen an der Berneckschule nicht nur wegen der Flüchtlinge, die bislang nicht eingeplant waren, sondern auch, weil Eltern aus Lauterbach und Hardt die Schule wegen des möglichen Ganztagsschulbetriebs auswählen, freut sich Krawczyk über das große Interesse.