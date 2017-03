Ein "enkeltauglicher" Tag für die ganze Familie soll der erste Schramberger Zukunftsmarkt in der Sulgener Festhalle am Sonntag, 7. Mai, werden. Nachmittags findet auch ein Rap-Slam statt. Initiatorin Sonja Rajsp erklärt, was das ist: "Teilnehmen kann jeder ab 13 Jahren, entweder solo oder zu zweit". Am Ende entscheidet das Publikum über den besten Beitrag – und natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen: Die Performer der besten drei Beiträge bekommen einen Tag im Europapark geschenkt. "Für die Organisation des Rap-Slams konnten wir Schekib Jaqubi gewinnen", so Raisp. Schekib ist jeden Freitag Nachmittag im Schramberger Jugendtreff, da können sich Interessierte informieren und üben. Unser Foto zeigt von links: Organisator Moritz Notheis, Schekib Jaqubi und Sonja Rajsp. Noch zu jung, aber bestimmt bald dabei: Mini-Rap-Slammer Lenny. Foto: Veranstalter