Schramberg Rammstein im knallroten Gummiboot

Schramberg. Unglaublich Laune machen diese Mixturen wie etwa bei "Highway to hell" von ACDC, geschickt kombiniert mit "Hello again" von Howards Carpendale oder "Seven nation army" von The White Stripes eng vereint mit Helene Fischers "Atemlos". Dabei verwebt "Schlagermetall" die Lieder so elegant miteinander, als würden sie gar nicht zusammengeschustert klingen.

Schade nur, dass das Publikum nicht so massig vertreten war. Allerdings wurde halb Schramberg von dem Auftritt beschallt. Sogar bis in den Park und auch in der Innenstadt sah man Leute im Rhythmus mitschnippen oder beim Eisnaschen dem Gig oberhalb schmunzelnd lauschen.

Mit’m Radl zu Rammstein