Schramberg Rafting-Tour ist das Highlight des Ausflugs

Froh gelaunt stieg man dann am Samstagmorgen in den Reisebus und machte sich auf in Richtung Allgäu nach Oberstaufen. Dort wurde der erste Stopp in der Berg-Käserei Steibis eingelegt. Da kam auch prompt der erste Hunger auf und der eingekaufte Käse wurde gleich am Bus mit Butterbrezeln, Sekt und Orangensaft probiert. Dann ging es weiter nach Bihlerdorf, wo am Nachmittag eine Canadier-Rafting-Tour auf der Iller auf dem Programm stand. Nachdem man sich nach rund drei Stunden der Neoprenanzüge und Schwimmwesten entledigt hatte, ging es weiter zum Hotel in Lingenau.

Am Sonntagmorgen fuhr der Bus nach Sonthofen, wo die dortige Hirschbrauerei bei einer Führung inklusive Verkostung besucht wurde.

Danach ging es weiter nach Scheidegg in den Skywalk Park – ein Baumwipfelpfad auf knapp 1000 Metern Höhe - Nieselregen und Wolken verhinderten allerdings die Fernsicht. Am Nachmittag ging es Richtung Heimat, in Konstanz fand der zünftige Abschluss statt.