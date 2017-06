Schramberg Radsportler leben die Partnerschaft mit Frankreich

Zentraler Ausgangspunkt für die insgesamt sechs Tagestouren war der 900 Meter hoch gelegene Wintersportort Metabief mit circa 1100 Einwohnern. Dort bot sich den Rennradfahrern bei bester Fernsicht sowohl ein Blick auf den rund 60 Kilometer entfernten Genfer See als auch auf das Montblanc Massiv im Hintergrund. Die Touren führten sowohl durch einsame Hochtäler, als auch vorbei an malerischen Seen wie dem Lac de Joux oder Neuchateler See. Wesentlich anstrengender gestalteten sich die Passüberquerungen, die bis auf Höhen von 1500 Meter führten und auf denen Grenzstationen nur noch vermutet wurden.

Ein Begleitfahrzeug versorgte die Zweiradsportler mit Verpflegung auf der Strecke. Insgesamt strampelten die Radler rund 700 Kilometer hinauf und hinunter und meisterten dabei knapp 10000 Höhenmeter. Für willkommene Abwechslung von den sportlichen Strapazen sorgten ein Bootsausflug an den Wasserfall des Doubs sowie die täglichen "Briefing" nach Tourende. Dabei wurden auch Strecken-Ideen für das 18. Treffen im nächsten Jahr in Deutschland diskutiert. Ein Motto steht bereits fest: "Gelebte Partnerschaft – 60 Jahre Schramberg-Hirson".