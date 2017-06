Schramberg Radsportereignis kommt nach Sulgen

Mit Angelo (Elite) und Joachim Broghammer (Seniorenklasse III) schickt der RV Edelweiß auch zwei Lokalmatadoren ins Rennen, die aber nicht zum Favoritenkreis zählen. Als weitere Attraktion und zur Nachwuchsförderung im Rennsport wird zu einem Anfängerrennen für Kinder und Jugendliche (männlich und weiblich) ab dem vollendeten fünften Lebensjahr eingeladen. Die Länge der Strecke wird von den Rennkommissaren erst vor dem Start bekannt gegeben. Anmeldungen hierzu werden bis gegen 14.15 Uhr angenommen.

Bedingung für die Teilnahme ist ein funktionsfähiges Fahrrad, gleich welcher Bauart, sowie ein Fahrradhelm. Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde und einen Preis.

Etwas verstimmt sind die Macher beim RV Edelweiß darüber, weil die Kirchengemeinde St. Laurentius die Fronleichnams-Prozession erstmals auf den Sonntag nach Fronleichnam, 18. Juni, verschob. Dadurch musste der RVE kurzfristig eine neue Strecke finden. Dennoch hofft der Verein als Ausrichter auf möglichst viele begeisterte Besucher.

Es wird ein Mittagstisch mit der traditionellen Rennwurst sowie Kaffee und verschiedenen Kuchen für das leibliche Wohl angeboten.

Der Interstuhl-Cup ist eine Rennserie mit 14 Etappen, die über das Jahr verteilt in verschiedenen Orten in Baden-Württemberg ausgetragen werden. Sie hat sich in den vergangenen Jahren von einer Bezirkspokal-Rennserie zu einem der bekanntesten Radrennen in Land entwickelt. Sie steht unter der Regie des Württembergischen Radsportverbands Bezirk Schwarzwald-Zollern und dem Patronat der Firmen Interstuhl und Kern & Sohn, die sich die Förderung des regionalen Renn- und Breitensports auf die Fahne geschrieben haben. Bei der sechsten Etappe wird "Edelweiß" von der örtlichen sowie der Geschäftswelt mit Spenden unterstützt, wodurch die Ausrichtung erst möglich wird.